2022/06/07 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، انهاء إجراءاتها واستحضاراتها لتفويج أولى قوافل الحجاج براً.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، “إن كوادرنا استنفرت ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج برا من المحافظات كافة الى الديار المقدسة”، مبينة أنه “تم تهيئة جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج”.وأشارت إلى “وضع اللافتات الدلالية والارشادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تنهي إجراءاتها لتفويج قوافل الحجاج براً) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تنهي إجراءاتها لتفويج قوافل الحجاج براً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).