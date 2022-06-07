تعرف على موعد عيد الاضحى وأيام عطلته في العراق

2022/06/07 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يتوقع المراقبون مصادفة عيد الأضحى المبارك يوم التاسع من تموز والمصادف السبت، فيما ستكون العطلة الرسمية من يوم عرفة وهو الثامن من تموز ولغاية 15 من الشهر المقبل.

وبحسب خبراء الفلك فان "يوم الثامن من الشهر المقبل سيكون او التاسع من تموز يوم العيد أي يوم السبت".وبحسب التوقعات فان الحكومة ستمنح العطلة الرسمية لدوائر الدولة من يوم الـ 8 من تموز ولغاية 15 من الشهر ذاته.

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