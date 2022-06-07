2022/06/07 | 22:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممارسة أمنية في ذي قار تسفر عن اعتقال 41 مطلوبًا ومخالفاً و ضبط عجلات مخالفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/07 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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