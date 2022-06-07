محكمة تحقيق النجف تعلن توقيف 3 متهمين يمجدون النظام السابق

2022/06/07 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة تحقيق النجف، اليوم الثلاثاء، قرارا بتوقيف ثلاثة متهمين مجدوا النظام السابق.واضاف المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان مقتضب تلقته وكالة ايرث نيو ان “المتهمين تم توقيفهم وفق المادة (٨) من قانون حظر حزب البعث المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦”.

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