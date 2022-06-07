الاطار والاتحاد وعزم: ينبغي قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات

2022/06/07 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم، الثلاثاء، على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعى لتحسين الخدمات في عموم البلاد.وذكر بيان للاطار التنسيقي تلقته /المعلومة/، ان “الاطار عقد مساء اليوم، اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، حيث تم خلال اللقاء استعراض […]

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