2022/06/07 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتعين على شركة أبل تغيير سلك التوصيل لشحن هواتفها المباعة في أوروبا بحلول عام 2024،ما اعتبر ضربة لخصوصية آيفون.فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في اتفاقية تاريخية على استخدام شاحن USB-C في أجهزة iPhone و الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات.وجاء التدخل السياسي، الذي قالت المفوضية الأوروبية إنه سيجعل الحياة أسهل بالنسبة […]

ظهرت المقالة هزيمة أبل في معركة شاحن USB-C..



آيفون يفقد خصوصيته أولاً على ايرث نيوز.

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