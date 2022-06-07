دعوة برلمانية لفرض عقوبات على كردستان

2022/06/07 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مجلس النواب مديحة الموسوي،

اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية

بفرض عقوبات على اقليم كردستان او اجراء

يجعلهم لا يتمادو على اعلى سلطة قضائية

في العراق.

وقالت الموسوي، ان "حكومة الاقليم

وقضائها

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