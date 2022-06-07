الكاظمي يتحدث عن الموظفين ورواتبهم

2022/06/07 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، القبض على 5 من كبار

الموظفين متهمين بتسريب أسئلة

الامتحانات، وفيما أشار إلى أن البعض

يريد حل مشاكل البلد بطريقة "شعبوية"،

بين أن عدد الموظفين شهد

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