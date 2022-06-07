كردستان تضع شرطاً لإجراء التعداد السكاني المرتقب في العراق

2022/06/07 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط في حكومة اقليم

كردستان، دارا رشيد، اليوم الثلاثاء،

ان الاقليم يتطلع الى تعداد عام صحيح

للسكان يكون بعيدا عن النوايا السياسية

في بغداد واربيل ، مشترطا ان يسهم

التعداد بمعالجة المشاكل ال

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