2022/06/07 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aoz10ymc4FI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).