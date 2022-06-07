دراستان: بعض مرضى السرطان

2022/06/07 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراستان طبيتان أن بعض مرضى السرطان يمكنهم الاستغناء عن العلاج الإشعاعي أو الكيماوي بأمان بعد إجراء جراحات لأزالة الأورام، ما قد يجنبهم الآثار الجانبية الضارة والتكاليف غير الضرورية لمثل هذه الإجراءات الطبية، وفق أسوشيتد برس

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