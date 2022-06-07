السامرائي يشدد خلال الاجتماع الثلاثي على ضرورة التنسيق لتشكيل الحكومة المقبلة

2022/06/07 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الثلاثي بين تحالف العزم والاطار والاتحاد الوطني الكردستاني، على ضرورة التنسيق لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقاه (بغداد اليوم) أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحث مع بافل طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، تطورات المشهد السياسي بحضور عدد من نواب وقيادات تحالف العزم والاطار والاتحاد"

وبين أنه "تم مناقشة آخر مستجدات الساحة السياسية في البلاد وسبل ايجاد حلول جذرية تنهي حالة الانسداد التي تمر بها البلاد من خلال تكثيف اللقاءات والعمل على ضمان الاستحقاقات الانتخابية للاطراف كافة".

وأكد السامرائي أن "الحوارات السياسية مستمرة بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على ايصال البلاد إلى بر الامان".

وشدد على "ضرورة الاستمرار بالتنسيق المشترك بين القوى السياسية الفاعلة لحسم ملف تشكيل الحكومة باقرب وقت ممكن".

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