الإطار وعزم و الاتحاد يؤكدون أهمية تنسيق المواقف

2022/06/07 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الإطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني، اهمية تنسيق المواقف لمواجهة المخططاتوذكر بيان للاطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني ، وتم خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية" . و طالب المجتمعون، بحسب البيان، بضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد . واتفقت الاطراف المجتمعة على اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد . وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور .

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