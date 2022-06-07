ما حقيقة امتناع ائتلاف المالكي عن التصويت على فقرة حقوق المحاضرين

2022/06/07 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⭕️تنويه ____ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدبلج لاجتماع اللجنة المالية النيابية، يضلل المشاهدين بعدم تصويتنا على فقرة حقوق إخوتنا وأبنائنا المحاضرين بالمجان، لكن الحقيقة أن امتناعنا عن التصويت يتعلق بفقرة لها ارتباط بصفقات سياسية، تتعارض مع الدستور، ولا علاقة له إطلاقاً بهذه الشريحة المعطاة، لكن ثمة من يحاول خلط الأوراق عبر دبلجة الصوت […]

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