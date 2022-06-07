مقتل شخص متهم بالمخدرات بعد مطاردة غربي بغداد

2022/06/07 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص متهم بالمخدرات بعد مطاردة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تعقب من قبل مفارز الجيش لشخص بتهمة المخدرات ضمن منطقة النصر والسلام في قضاء ابو غريب تم مطاردته من قبل المفارز".

وأضاف "اقدم الشخص على اطلاق النار عليهم وقامت القوة بالرد عليه وتم اصابته بطلق ناري فارق الحياة على الفور".

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