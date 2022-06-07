أستراليا تفوز على الإمارات في تصفيات الملحق الآسيوي.. وتواجه بيرو لحسم التأهل للمونديال

2022/06/07 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب الأسترالي على منافسه الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن منافسات الملحق الآسيوي الّذي يسبق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

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