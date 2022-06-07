لافروف‭ ‬يناقش‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬الممرات‭ ‬البحرية لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية

2022/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان انقرة‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمناقشة‭ ‬إنشاء‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬تسمح‭ ‬بتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭..‬ ويلتقى‭ ‬لافروف‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه‭ ‬وفد‭ ‬عسكري،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ […]

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