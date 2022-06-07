2022/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان انقرة- موسكو – الزمان وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا مساء الثلاثاء لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على ما أفاد مصور من وكالة الصحافة الفرنسية.. ويلتقى لافروف الذي يرافقه وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يناقش في تركيا الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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