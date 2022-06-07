نائبة موالية للأكراد تنقذ رئيس حكومة السويد

2022/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم‭- ‬الزمان‭ ‬ تجنبت‭ ‬الحكومة‭ ‬السويدية‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬فشل‭ ‬اقتراح‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بفضل‭ ‬صوت‭ ‬نائبة‭ ‬موالية‭ ‬للأكراد‭ ‬تعارض‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬لتركيا‭ ‬لتسهّل‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬ بفارق‭ ‬صوت‭ ‬واحد،‭ ‬سقط‭ ‬اقتراح‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والعدل‭ ‬مورغان‭ ‬يوهانسون‭ ‬وكان‭ ‬سيدفع‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ماغدالينا‭ […]

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