شاحن موحّد في أوربا لكل الأجهزة الإلكترونية

2022/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اتفقت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬السبع‭ ‬والعشرون‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬شاحن‭ ‬سلكي‭ ‬موحّد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬ووحدات‭ ‬التحكم‭ ‬بألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬والكاميرات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام،‭ ‬وسط‭ ‬استياء‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عارضت‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭.‬ وأوضح‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوربي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستهلكين‭ ‬لن‭ ‬يحتاجوا‭ ‬بعد‭ […]

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