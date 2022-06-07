العاطلون عن العمل: تركنا الاسواق السوداء بعد توزيع السلات الغذائية (فيديو)

2022/06/07 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عدد من العاطلين عن العمل في محافظة ديالى والدوانية والبصرة، اليوم الثلاثاء، تركهم الأسواق السوداء بعد توزيع السلة الغذائية.وقالوا في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "توزيع سلات غذائية بالمواد المتوفرة فيها مثل الزيت والسكر والرز ومعجون الطماطم والبقوليات جعل الاعتماد علىها وترك السوق السوداء".

واضاف اخرون ان "ليس لديهم اي حل مع عدم توفر فرص العمل وزيادة البطالة في البلاد سوى الاعتماد على مفردات السلة الغذائية لانها اصبح الحل الوحيد للفقراء في البلاد" .

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