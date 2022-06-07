أستراليا والعراق إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً

2022/06/07 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل منتخبا أستراليا والعراق إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً عن المجموعة الثانية".

وبلغ المنتخب الأسترالي ربع نهائي كاس آسيا تحت ثلاثة وعشرين عاماً بعد فوزه على نظيره الأردني بهدف دون رد.

ويدين المنتخب الأسترالي للاعبه رامي نجارين والذي نجح في خطف هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً منتخب بلاده بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثانية.

وفي المجموعة ذاتها، تأهل أيضا المنتخب العراقي بفوزه على نظيره الكويتي بثلاثة اهداف لواحد ليحل ثانياً خلف المنتخب الأسترالي.

وسجل أهداف المنتخب العراقي كل من منتظر محمد، ومؤمل عبد الرضا، إضافة إلى محمد الباقر كريم، فيما سجل يوسف الرشيدي هدف الكويت الوحيد، ليرتقي المنتخب العراقي إلى وصافة المجموعة ببلوغه النقطة الخامسة.

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