تسجيل زلزال متوسط القوة في شرق تركيا

2022/06/07 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.ونقلت وكالة “الأناضول” عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن “زلزالا وقع في قضاء توشبا عند الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي”.وأضاف البيان أن “عمق الزلزال بلغ 4.68 كيلومترات تحت سطح الأرض”.وحسب “الأناضول” […]

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