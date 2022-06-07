وزير الدفاع الإيراني:أرسلنا السلاح والمقاتلين الى العراق والغانمي:نعمل لإلغاء التأشيرات مع إيران

2022/06/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ علن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬عثمان‭ ‬الغانمي،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلثاء،‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬ ‮ ‬وقال‭ ‬الغانمي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬أحمد‭ ‬وحيدي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬عقب‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬إلغاء‭ ‬التأشيرة‭ ‬لقرابة‭ ‬2000‭ ‬زائر‭ ‬إيراني‭ […]

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