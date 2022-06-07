2022/06/07 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – الزمان علن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الثلثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي. وقال الغانمي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي في العاصمة طهران عقب وصوله إلى طهران في زيارة رسمية، إنه «يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيراني:أرسلنا السلاح والمقاتلين الى العراق والغانمي:نعمل لإلغاء التأشيرات مع إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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