لماذا فشلت المبادرات؟

2022/06/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لماذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬اية‭ ‬مبادرة‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق؟‭ ‬يتساءل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مراقب‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬منذ‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬الماضي‭.‬ المبادرات‭ ‬المحلية‭ ‬تحمل‭ ‬عيوبها‭ ‬معها‭ ‬وهي‭ ‬تولد‭ ‬ميتة‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬دائماً‭ ‬تفسيرات‭ ‬قسرية‭ ‬املائية‭ ‬لوجهات‭ ‬نظر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬ذي‭ ‬العلاقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعي‭ […]

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