اتساع عمليات سرقات النفط داخل العراق والكاظمي يتعهد رفع الاحتياطي الى تسعين مليار دولار

2022/06/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬ قال‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬ان‭ ‬الاحتياطي‭ ‬النقدي‭ ‬بلغ‭ ‬اربعا‭ ‬وسبعين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فيما‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بأن‭ ‬يرفع‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الى‭ ‬تسعين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬الرواتب‭ ‬تبلغ‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ . ‬فيما‭ ‬اتسعت‭ ‬عمليات‭ ‬نهب‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬داخل‭ […]

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