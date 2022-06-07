2022/06/07 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xrzkbBNYMpE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيرة رئيس أركان الجيش العراقي تغير حياة جندي بطل | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غيرة رئيس أركان الجيش العراقي تغير حياة جندي بطل | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).