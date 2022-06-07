2022/06/07 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / حذر النائب عن محافظة بابل ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، من أن العراق يواجه أزمة مياه لم يشهدها سابقها.وقال مخيف لايرث نيوز، أن “أزمة المياه لم يشهدها العراق مسبقا ورغم ذلك ما تزال وسائل الري بدائية ولم تحسب الجهات المعنية ان العراق سيواجه في يوم من الايام أزمة مياه، نحن قلقون من […]

ظهرت المقالة نائب يدق “ناقوس الخطر” ويؤكد: العراق يواجه أزمة مياه لم يشهدها مسبقا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدق “ناقوس الخطر” ويؤكد: العراق يواجه أزمة مياه لم يشهدها مسبقا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدق “ناقوس الخطر” ويؤكد: العراق يواجه أزمة مياه لم يشهدها مسبقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).