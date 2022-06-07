"قادت كتيبة نسائية لداعش".. أميركية تقر بالذنب وتكشف تفاصيل عملها في سوريا وليبيا

2022/06/07 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء أن مواطنة متهمة بـ "قيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش، والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة"، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".

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