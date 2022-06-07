مجلس الوزراء يوافق على تصفير الرسوم الكمركية وتأجيل حماية المنتج

2022/06/07 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، موافقة مجلس الوزراء على تصفير الرسوم الكمركية وتأجيل حماية المنتج وتأجيل استيفاء الضرائب للمواد المحددة مسبقا.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناء على ما عرضته هيئة المنافذ الحدودية في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء 2022/6/7، تم صدور القرار الآتي:1-تمديد الفقرات (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس الوزراء 80 لسنه 2022 والفقرة (5)من قرار مجلس الوزراء 72 لسنه 2022 والخاصة بتصفير الرسوم الكمركية وتأجيل حماية المنتج وتأجيل استيفاء الضرائب للمواد المحددة مسبقا بالقرارات المشار إليها ولغاية 2022/9/30. 2-تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء 109 لسنه 2022 الخاص بتعليق إجازات الاستيراد للمواد المحددة بالقرار ولغاية 2022/9/30." واشارت الى انها "تستمر بتقديم المقترحات التي تخدم العملية التجارية وتحت رعاية ودعم رئيس الوزراء ومجلسه الموقر والذي كعادته يهتم بتذليل جميع المعوقات التي تواجه سير العمل التجاري في كافة المنافذ الحدودية ويتخذ إجراءات حكومة تخدم المواطن العراقي ".

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