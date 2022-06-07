2022/06/07 | 23:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "لعيون العراقيين".. الكاظمي : قبلتُ بمنصب رئيس الوزراء لحقن دماء الشباب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V0YsPNT7zVQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "لعيون العراقيين".. الكاظمي : قبلتُ بمنصب رئيس الوزراء لحقن دماء الشباب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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