علاقة مثيرة للاهتمام بين ذبابة الفاكهة وصحة العين عند البشر

2022/06/07 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر باحثون من معهد باك، لأول مرة وجود صلة بين النظام الغذائي وإيقاعات الساعة البيولوجية وصحة العين والعمر في ذبابة الفاكهة.وهو ما يقود إلى استنتاج وجود نفس الشيء لدى البشر بسبب التشابه الجيني مع ذبابة الفاكهة، وبشكل غير متوقع ووجد الباحثون أن العمليات في عين الذبابة تقود في الواقع عملية الشيخوخة، ونشروا […]

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