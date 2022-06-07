الاتحاد الأوروبي يجعل USB-C شاحنًا إلزاميًا للأجهزة

2022/06/07 | 23:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن التشريع الذي يجبر جميع الهواتف الذكية المستقبلية المباعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون من بشركة آبل – على تزويدها بمنفذ USB-C العالمي للشحن السلكي بحلول خريف عام 2024.وتنطبق القاعدة أيضًا على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات […]

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