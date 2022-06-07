2022/06/07 | 23:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة… توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن التشريع الذي يجبر جميع الهواتف الذكية المستقبلية المباعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون من بشركة آبل – على تزويدها بمنفذ USB-C العالمي للشحن السلكي بحلول خريف عام 2024.
وتنطبق القاعدة أيضًا على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يجعل USB-C شاحنًا إلزاميًا للأجهزة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتنطبق القاعدة أيضًا على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يجعل USB-C شاحنًا إلزاميًا للأجهزة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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