وزير خارجية أمريكا يغرد عن لقائه بنظيره القطري.. ويوضح ماذا دار في الاجتماع

2022/06/08 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، أنه أجرى" لقاءا مثمرا" مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يوم الاثنين، وتم خلال اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا.

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