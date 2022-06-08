الكاظمي يكشف عن خمس محاولات لتصفية خلافات دولية في بغداد

2022/06/08 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن خمس

محاولات لتصفية خلافات دولية في

العاصمة بغداد، معلناً ذات الوقت نجاح

الحوار السعودي الايراني فيها.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده، مساء

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