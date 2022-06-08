رئيس الوزراء يقر بوجود

2022/06/08 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بوجود "خلل

حقيقي" في وزارة التربية بشأن موضوع

تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية

الاسبوع الماضي.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده، مساء

اليوم، بعد

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