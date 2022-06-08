اختتام فعاليات أسبوع الفيلم السوري على المسرح الوطني

2022/06/08 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةاختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات اسبوع الفيلم السوري، على المسرح الوطني، أدار الحفل الفنان مازن محمد مصطفى، بحضور وزير الثقافة حسن ناظم والسفير السوري. وقال وزير الثقافة حسن ناظم خلال حفل الختام الذي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "شهد الاسبوع فناً تكلم بدل اللسان، واتمنى تواصل النشاطات بين البلدين"، مؤكدا "سنقدم مشاريع مشتركة، واللقاء المقبل سيكون في دمشق".من جانبه قال مدير عام دائرة السينما والمسرح ، احمد حسن موسى، "من بغداد..هنا دمشق، وقريباً نقول: من دمشق هنا بغداد، عند إقامة اسبوع السينما العراقية في دمشق"، مؤكداً: "قريباً نحتفي بإنتاج فيلم مشترك، بعنوان "دمشق بغداد دمشق" يحاكي الهم العراقي السوري المشترك، ضد "داعش" كي يرتبط فنانو العراق وسوريا برابطة السينما".وتابع: " شكراً سوريا التي نورت بغداد بدريد لحام".وعرض فيلم عن أيمن زيدان، قبل تكريمه من وزير الثقافة، وقال زيدان: "أشكر كل الذين صنعوا هذه اللحظات، تأكدت أن الحب يهزم الجغرافية، وعرض فيلم عن باسل الخطيب، ثم كرمه وزير الثقافة، وإستعرض الخطيب سيرته في كلمات معبرة: "نشأت في بيت فلسطيني بهوية سورية وهوى عراقي، ثمة قواسم مشتركة، بين الشعبين العراقي اللذين جمعتهما الشهادة من أجل قضية إنسانية واحدة".وإختتم الأسبوع بعرض فيلم "غيوم داكنة" إخراج أيمن زيدان.

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