السعودية.. القبض على مصري

2022/06/08 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، يوم الثلاثاء، القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو "يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية" على مقيم من الجنسية الباكستانية.

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