البرلمان الأوروبي ينتقد

2022/06/08 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البرلمان الأوروبي الثلاثاء من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية "لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

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