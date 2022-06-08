خاص لإيرث نيوز| اجتماع رفيع المستوى في النجف لتدارس أزمة الكلاب الضالة

2022/06/08 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد محافظة النجف اليوم الأربعاء، انتشاراً ملحوظاً للكلاب السائبة، فيما عقدت الجهات المعنية اجتماعاً وتمت التوصية بضرورة اطلاق حملة مكافحة واسعة، بعد تخصيص الأموال المطلوبة.وقال مدير مستشفى البيطرة في النجف فارس منصور، عبر تصريح خص به ايرث نيوز، إن “قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لعام 2013، نصت المادة 16 منه، ان رئاسة […]

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