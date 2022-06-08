2022/06/08 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت" بفوزها على ضيفتها هنغاريا 2-1، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليغريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدماً بفارق نقطة عن هنغاريا، فيما فرضت إنجلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلاً قاتلاً 1-1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).وفي مباراة اخرى، انتزعت انجلترا تعادلاً قاتلاً من عقر دار المانيا 1-1، على ملعب اليانز ارينا في ميونيخ، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.تقدم المنتخب الألماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن قائد إنجلترا هاري كاين أدرك التعادل من ركلة جزاء (88).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجلترا تنتزع تعادلاً صعباً من المانيا وإيطاليا تهزم هنغاريا بدوري الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجلترا تنتزع تعادلاً صعباً من المانيا وإيطاليا تهزم هنغاريا بدوري الأمم الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).