أدلجة الدين تحريف للدين... - محمد الحنفي

2022/06/08 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي في الدار...لا في المسجد...يتدخل...مؤدلج الدين...في شؤون...أي فرد...من أفراد الأسرة...بالقول...هذا حلال...وهذا حرام...°°°°°°فكأن الله...يبعت...كل مؤداج...ليصير...رسولا...لأي أسرة...ونبيا...في زمان...تحريف القرءان...واختلاق الأحاديث...التحل...محل القرءان...°°°°°°وفي زمان التحريف...الصار فيه...دين ......





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