2022/06/08 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي لأجل كارل ماركس /ماركس لم يكن طوباويا إلى درجة أنه تنبأ بمجتمع خال من الصراعات.



ماركس قال إن المجتمعات يمكن أن تمشي في اتجاه تلطيف هذه الصراعات الناتجة عن الطبيعة الإنسانية وبالتالي يمكن في الأفق أن تنتصر الأخلاق والقيم النبيلة والتواصل ضد النزعات العدائية و الأنانية والفردانية..هذا هو برنامج كارل ماركس من أجل مجتمع متحرر.



من يعتقد أن صاحب مؤلف " رأس المال " طوباويا، عليه أن يق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأجل كارل ماركس - أحمد زوبدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأجل كارل ماركس - أحمد زوبدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).