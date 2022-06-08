بعد استقالة مسؤول محلي كبير.. محتجو شرق السودان ينهون اعتصامهم

2022/06/08 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى محتجون في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان يغلقون الطرق المؤدية إلى موانئ البلاد الرئيسية، اعتصامهم بعدما تقدم والي البحر الأحمر باستقالته تلبية لطلب المعتصمين.

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