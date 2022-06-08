مسؤول روسي يزور مدينة أوكرانية تستعد لاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا

2022/06/08 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت غالينا دانيلشينكو، عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا، يوم الثلاثاء، إن سيرغي كيريينكو، النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي، زار المدينة التي بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

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