هل تسعى تركيا لإحداث تغيير ديموغرافي في شمال سوريا؟

2022/06/08 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّف على "المنطقة الأمنية" التي تستعد تركيا لإقامتها في سوريا

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