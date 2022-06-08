2022/06/08 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zU7lKd6l7JA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بغداد.. بين الفوضى وغياب التخطيط) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بغداد.. بين الفوضى وغياب التخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).