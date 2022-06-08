طرح نص يطالب إيران بـ

2022/06/08 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان، الثلاثاء.

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