أجهزة أمنية أمريكية: قراصنة صينيون اخترقوا شركات اتصالات كبرى

2022/06/08 | 04:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالات الأمن الأمريكية، يوم الثلاثاء، من أن قراصنة تدعمهم الحكومة الصينية قد اخترقوا شركات اتصالات كبرى، من بين مجموعة من الأهداف في جميع أنحاء العالم.

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