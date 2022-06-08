الكاظمي: الانسداد السياسي أثر في أداء الحكومة

2022/06/08 | 04:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أقرّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بأن الانسداد السياسي أثر في أداء الحكومة، معلناً القبض على 5 من كبار الموظفين بتهمة تسريب الأسئلة.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي: إن "تسريب الأسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة"، مبيناً أنه "تم القبض على 5 من كبار الموظفين بتهمة تسريبها والهدف كان خلق بلبلة".

وأضاف أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها تبلغ خمسة مليارات دولار وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية ليصبح المبلغ الإجمالي الشهري 7 مليارات دولار وسنوياً 84 مليار دولار"، لافتاً إلى أنه "خلال عامين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 مليار دولار، وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي".

وحذر من أن "الانسداد السياسي يؤثر في أداء الحكومة، وهناك من يحاول تحميلها فشل الآخرين، وعمرها سنتان فقط ولا تتحمل فشل 17 سنة"، موضحا أن "حكومته نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت".

وعن ملف الطاقة قال الكاظمي: إن "الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني في الحكومات السابقة، والحكومة الحالية لم تستدن وإنما سددت البعض منها، ونعمل على الربط الكهربائي مع دول الجوار".

وفي ملف الأمن الغذائي أوضح الكاظمي، "نحتاج لقانون الأمن الغذائي لدعم بعض الشرائح والملفات وهو لا يغني عن الموازنة، ولدينا مبالغ جيدة من الفائض النفطي ولكننا بحاجة إلى قانون لصرف تلك الأموال".

وأكد أن "الحكومة أصدرت قبل 3 أشهر قرارات لضبط أسعار المواد الغذائية ونتابع السوق للمحافظة على الأسعار ونحذر المتلاعبين بها".

وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي أشار الكاظمي إلى أن "العراق لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية من خلال استضافة الحوار بين السعودية وإيران وهناك تقدم في العلاقات".

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