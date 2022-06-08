 بعد استبعاده من قمة الأميركيتين.. مادورو يزور تركيا

2022/06/08 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية بينما كان زعماء دول أميركا اللاتينية يحضرون قمة الأميركيتين في الولايات المتحدة التي استبعدت فنزويلا من قائمة المدعوين.

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